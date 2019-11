TUCAKOVIĆEVA PONOVO RADI ZA BUBAMARU: Zakopale ratne sekire posle 6 godina JAVNIH UVREDA!

Dara Bubamara i Marina Tucaković zakopale su ratne sekire nakon šest godina i ponovo su u ljubavi kao nekada, ekskluzivno saznaje Kurir. Tekstopisac najpoznatijih hitova optužila je folk pevačicu da joj je ostala dužna oko 10.000 evra za devet pesama koje joj je uradila na albumu „Delete“ iz 2013. godine.

Međutim, Dara ju je demantovala pravdajući se da joj je finansijski pomagala i poklanjala skupocenu garderobu. Ali okolnosti su sada drugačije jer su obe rešile da zaborave ružnu prošlost i zajedno krenu u nove radne pobede.

Prema našim saznanjima, Marina je Bubamari napisala tekst za novu duetsku pesmu, koju će ona uskoro snimiti sa Slobom Radanovićem, s kojim se navodno tajno viđala.

- Pored saradnje koje su imale, bile su veoma bliske. Pre šest godina niko ne bi pomislio da će njih dve zaratiti, ali desilo se. Mnogo se spekulisalo o njihovoj svađi i nikome nije jasno zbog čega Dara nije htela da joj plati pesme, kad je već bila u mogućnosti. Odjednom su prestale da komuniciraju, a kad su mediji saznali za njihov sukob, nisu imale problem da jedna drugu izvređaju. Godinama nisu imale nikakav kontakt - otkriva naš izvor i dodaje da je Bubamara kontaktirala s Tucakovićevom kad je saznala za njenu bolest.

- Dara je ispala čovek, javila joj se i ponudila pomoć, kao što bi svaka normalna osoba tako postupila. Bila je sigurna da je Marina neće ostaviti bez odgovora jer je dobro poznaje. Tako su ponovo počele da se čuju, pa je iznenada došlo i do toga da ponovo počnu da sarađuju, iako je Marina odlučila da posao smanji na minimum - kaže naš izvor.

Ovim povodom pozvali smo Daru Bubamaru za komentar i ona je potvrdila naša saznanja.

Rešeno

- Nas dve se nikada nismo svađale, sve je to malo prenapumpano. Ona mi je uradila fenomenalnu baladu i, svaki put kad je čujemo, obe plačemo. Zaista je jako emotivna i ne mogu da dočekam da je čujete. To je sve što mogu da kažem na ovu temu - rekla je pevačica za Kurir, dok je Marina bila nedostupna.

OVAKO SU GOVORILE JEDNA O DRUGOJ

Marina o Dari

- Kako te nije sramota? Digla sam te iz mrtvih, na mojim pesmama si zaradila milione, kupila stanove. Pa dobro, šta je, tu je. Neke stvari, i da hoćeš, ne možeš da promeniš.

- Nije Dara jedina koja duguje, ima ih i previše. Neću da nabrajam. Neka radi ko šta hoće, što se mene tiče, ja sam čovek i umem da praštam. Zašto i njoj ne bih oprostila? Pa nije sve u novcu. Neke stvari i reči više bole od novca. Dara i ja smo se dobro slagale i privatno i poslovno, pružila bih joj ruku. O tom - potom, neka bude kako treba da bude. Ne razmišljam mnogo o tome, iskreno da vam kažem - izjavila je Marina Tucaković.

Dara o Marini

- Marina jeste zaslužna za mnoge moje hit pesme, ali i pre Marine imala sam velike hitove. Dakle, Dara nije vezana ni za Braju ni za Marinu, niti ne znam koje kompozitore. Ja sam u fazonu „ne diraj me, ne diram te“, i ko me prvi dira, ja mu odgovorim. E sad, ja to više kažem na neki svoj ludi i duhoviti način, pravo u bubrege i onda im to zasmeta. Ne pogađa me ništa što komentarišu ljudi sa estrade, koji su samo grebatori naslovnih strana i koji su željni nekih natpisa u novinama preko mene.

- Marini sam platila sve. Šta ćemo da kažemo za sve ono što je, pored novca, dobijala od mene?