NAJČVRŠĆA KUMSTVA NA SRPSKOJ ESTRADI! Svi znaju za Viki, ali i ova poznata glumica je kuma Cece Ražnatović i MALO KO ZNA

Estrada u Srbiji preplavljena je kumstvima: kume su pevačice Ceca Ražnatović i Viki Miljković, Ana Bekuta i Mira Škorić, Željko Mitrović i Leontina Vukomanović, Željko Joksimović i njegov menadžer Bane Obradović.

Mnoge poznate ličnosti sa naših prostora kumstvima su učvrstile prijateljstva, a glumci prednjače u tome.

Malo ko zna da su Svetlana Ceca Ražnatović i glumica Ljubinka Klarić zuzetno bliske prijateljice, a svoje drugarstvo su učvrstile i kumstvom.

I kumovi i saradnici Lepa Brena i Saša Popović zajedno vode "Grand", a vezuje ih i kumstvo. Saša Popović je jednom prilikom rekao da ga je upravo kuma spasla kada je pao. - Nije tajna da su mi kumovi Brena i Boba pomogli kada sam zaista ostao bez dinara i spasli me da mi to ne postanu najgori trenuci u životu - ispričao je on jednom prilikom.

Bliskost Miloš Teodosić je bio kum na venčanju Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića, a njegova supruga, glumica Jelisaveta Teodosić postala je bliska sa pevačicom Aleksandrom Prijović.

Prijateljstvo iz osnovne škole Željku Joksimoviću je prilikom sklapanja prvog braka kum bio glumac Nenad Jezdić, a oni se poznaju još od malih nogu. Nenad je kao i Željko iz Valjeva, a kako su ranije pričali zajedno su pohađali osnovnu školu.

Kumovi sa klase Vojin Ćetković i Nataša Ninković venčani su kumovi, a da se klasići Vojina Ćetkovića dobro drže ide u prilog i to da je Nela Mihailović venčala Natašu Ninković, a Vojin Ćetković krstio njenog sina. Vojin Ćetković je kum i sa Nikolom Đuričkom.

