ANA MRKI POKLONILA MEDVEDA! Mrkonjić se toliko oduševio da je odmah počeo da LJUBI BEKUTU!

Ana Bekuta skoro i da ne izlazi iz stana na Vračaru a da s njom ne krene i Milutin Mrkonjić, koji je u stopu prati gde god da pođe.

foto: Privatna Arhiva

Osim što joj je ljubavni partner, političar je preuzeo i ulogu njenog šofera. Vreme je pretpraznične euforije, velike su gužve u celom gradu, pa Mrkina pomoć umnogome znači Bekuti jer ne mora da razmišlja gde će se parkirati i koliko će se zadržati.

Dok se ona užurbano priprema za predstojeći koncert, 29. decembra u Sava centru, Milutin se trudi da joj pomogne koliko može. Odvozi je na probe sa orkestrom, strpljivo čeka u kolima, a tu je i da je nasmeje kad zatreba, s obzirom na to da je poznat kao duhovit čovek. Ana njegova zalaganje ume da ceni i da se pošteno oduži. Kad god naleti na neki prigodan poklon, ona to pazari za Mrku, što njega posebno obraduje.

Nedavno je iz jednog tržnog centra, gde je isprobavala garderobu, izašla sa ogromnim plišanim medvedom, što je uslikao naš foto-reporter. Pomislili smo da je u pitanju poklon od nekog njenog obožavaoca, ali brzo smo shvatili da je to namenjeno Milutinu. On se, naravno, obradovao velikom znaku pažnje od svoje drage, a zatražio je od nje i poljubac. Ana je i to ispunila, čak dva puta.

foto: Privatna Arhiva

Kurir.rs/I. E.

Kurir