NIKAKO DA SE POMERIM SA MRTVE TAČKE: Dušica Jakovljević poželela sebi OVO za 2020. godinu, a na pomen UDAJE kaže JEDNO!

Dušica Jakovljević 2019. godinu ispraća s osmehom na licu. U proteklih 12 meseci doživela je promenu u ljubavnom životu - raskinula je vezu s bivšim fudbalerom Milošem Čavom Dimitrijevićem, a potom i započela romansu s beogradskim biznismenom Nikolom Konstantinovićem.

Zadovoljna je i srećna, što se vidi i na njenom licu, ali za to nije zasluženo samo što je voljena žena već i jer je ostvarena u poslu i kao majka. Njena deca Anđela i Ognjen njen su najveći ponos.

- Ove godine praznik provodim s decom. Otputovaćemo van Beograda. Odlučili smo da taj dan budemo zajedno i s njima ću biti tačno u ponoć.

foto: Marina Lopičić

Kakva ti je bila 2019?

- Emotivno turbulentna, ali sam ispunila ono što sam želela, a to je da još više i kvalitetnije provodim vreme s svojom decom. Prvi put posle dugo vremena smo proveli sami, zajedno jedan deo letnjeg odmora, a sam kraj godine je obeležila i konačno ispunjenje nekih mojih starih želja. Konačno sam stupila u akciju kada je reč o nekim mojim drugim talentima, o čemu će se u stvari čuti 2020. godine.

foto: Marina Lopičić

Šta bi želela da ostvariš?

- Dugo nisam ispunjavala sebe stvarima koje volim da radim. Nekako sam ih stavljala u 15. plan, nikako da se pomerim s mrtve tačke. To su stvari koje volim, kao što je pisanje. U sledećoj godini bih volela da ispunim želju prvo sebi, a onda i mnogim drugaricama koje su me terale prethodnih godina da objavim knjigu. Ali neće biti samo to, obećala sam sebi da ću neke stvari pokrenuti koje su drugačije, reč je o nečemu što će imati moje ime i prezime na sebi. Odlučila sam da budem preduzimljivija kada je reč o mojoj karijeri.

Da li bi volela ponovo da se udaš i da proširiš porodicu?

- Jedna od odluka u 2020. je da ne pričam više o svom ljubavnom životu. Mislim da je previše bio na tacni, nije to bilo nešto loše, niti se kajem zbog nečega. Ali sam mislila da je moj Instagram profil samo moj. Očigledno nije. Ne planiram da se udajem, da širim porodicu. Jesam dugo pričala o tome, razmišljala sam u tom smeru, međutim, mislim da je pravo vreme za neke druge stvari. Ne planiram, bar ne u 2020. godini. Kad god sam rekla „ne“, desilo se nešto drugo (smeh), tako da uzmimo sve s rezervom.

foto: Marina Lopičić

Ambicija Želja mi veliki šou Angažovana si u „Zadruzi“. Da li planiraš još neki projekat? - Kada je reč o poslu, ništa ne planiram, ali jedva čekam da vidim, kada se završi ova sezona, šta će se dešavati u narednoj. Osećam da sam tek počela da radim i kao da mi pravo vreme tek predstoji. Volela bih da radim neki veliki šou. Mislim da u ovom trenutku života mogu sve što produkcija od mene bude tražila i što gledaoci budu želeli da gledaju. Sigurna sam da ću sa svakom televizijskom sezonom, pa i narednom, ponuditi najbolje od sebe.

Kurir / JELENA STUPARUŠIĆ

Foto: Marina Lopičić

Kurir