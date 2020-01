ANA NIKOLIĆ IMA NOVOG DEČKA: Pevačica sa njim otišla na Tajland, iskeširala 25.000 EVRA za DELUKS PUTOVANJE!

Ana Nikolić je promenila život iz korena i sada uživa punim plućima kako u novoj liniji, tako i u novom dečku!

Pevačica je nedavno otputovala na zimovanje, odnosno letovanje usred zime, i to najpre u Ujedinjene Arapske Emirate, nakon čega je skoknula i do Tajlanda, a za sve to iskeširala je oko 25.000 evra. Da joj ne bi bilo hladno, ona je na put povela i svog dečka, kojeg i dalje dobro krije od očiju javnosti.

Njih dvoje uživaju na prvom zajedničkom odmoru, a pevačica se šepuri fotkama u bikiniju na Instagramu.

- Ana nikada nije bila srećnija i zadovoljnija. Mršava je kao grana, stesala se, uradila nove pesme i zato je rešila da uživa za sve pare, jer kad izađe novi album, zaradiće ponovo. Pored toga, zaljubljena je do ušiju u novog dečka. Ne mogu da vam kažem ko je i šta je, jer će se naljutiti, ali gleda u nju kao u boga. On joj je bio vetar u leđa da figuru dovede do savršenstva, a sada, koliko vidim, fotografiše je na plažama. Ali Ana ne zapostavlja ni ćerkicu, skoro i da se ne odvaja od nje - priča Anina drugarica, koja je insistirala na anonimnosti.

Prema njenim rečima, Nikolićeva nema u planu da se udaje niti da više rađa decu.

- Nikada se to ne zna, ali, kako stvari stoje, želi samo da uživa u životu. Zanima je samo to da Taru izvede na pravi put. U brak više ne veruje, probala je i videla da taj papir samo pravi problem, pa je odlučila da bez ikakve birokratske obaveze bude sa svojim partnerom. Ni njenom dečku to ne smeta, naprotiv, podržava njene odluke i, koliko god budu mogli, neće se zajedno pojavljivati u javnosti. Oboje su na početku veze postavili stvari na svoje mesto i ne opterećuju se nebitnim stvarima. Ana se nekoliko puta opekla što je emotivni život dala na tacni, i to je rešila da ne ponovi - završava naš izvor.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Nikolićevom, ali njen broj telefona poznat redakciji bio je nedostupan do zaključenja broja.

RIGOROZNO: OVAKO IZGLEDA DIJETA SEKS-BOMBE Ana živi na piletini, ribi i krastavcima foto: Damir Dervišagić Ana Nikolić uspela je da dovede figuru do savršenstva i izgubi punih 50 kilograma tako što je prešla na poseban režim ishrane, ali je navodno pila i pilule za mršavljenje i operisala želudac. Kako su mediji pisali, ona za doručak jede dva do tri parčeta integralnog hleba, a uz to pije čaj za izbacivanje viška tečnosti od kukuruzne svile i rastavića. Za prvu užinu jede dve pomorandže, a za ručak pileće belo meso i zelenu salatu sa rukolom i čija semenkama. Druga užina su joj kiselo mleko i krastavac, a za večeru jede pastrmku i salatu. Uz ovakav program ishrane je i redovno vežbala, pa ponovo ima trbušnjake.

ZBOG NASLEDNICE SA RASTOM U KOREKTNIM ODNOSIMA foto: Printscreen/YT Ana Nikolić zvanično se razvela prošle godine, ali je sa bivšim suprugom Stefanom Đurićem Rastom ostala u korektnim odnosima. Njih dvoje se čuju i viđaju samo koliko je neophodno zbog ćerke. Imali su turbulentan period, ali nesuglasice i svađe su iza njih. Rasta redovno izmiruje obaveze oko alimentacije i viđa dete u skladu sa dogovorom koji su postigli.

