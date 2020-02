NE PROPUSTITE FIRST MINUTE PONUDE I DOŽIVITE SJAJNE TRENUTKE SA VAŠOM PORODICOM!

Ako ste ona osoba koja već unapred planira svoje letovanje, agencija „Travelland“ vam može pomoći da donesete pravu odluku gde ići, a da se pri tome nikako ne pokajete. Očekuje vas bogat izbor hotela po veoma pristupačnim cenama

U divnom parku sa borovima i maslinama, u naselju Kriopigi, smešten je Kassandra Palace Hotel 5*. Njegova plaža je označena Plavom zastavicom, što svedoči o čistoći i lepoti. Hotel u ponudi ima centralni restoran, barove, nekoliko prodavnica, bazen za decu i odrasle, igralište i klub za decu, nekoliko prodavnica. Od 2012, kada je Kassandra Palace Hotel potpuno renoviran, napravljen je potpuno nov unutrašnji bazen, fitnes centar i spa centar sa saunom i salonom lepote, gde sve tretmane obavljaju kvalifikovani i iskusni stručnjaci. Sobe su svetle i prozračne, klimatizovane i poseduju flat-screen TV sa satelitskim kanalima i mini-frižider. Aktuelan je popust do 40%, pa 7 noći za dvoje odraslih možete platiti 335€, a očekuje Vas i dodatnih 5% popusta za celokupne uplate!

Cronwell Platamon Resort 5* se nalazi na plaži između Platamona i Nei Porija i jedan je od najlepših i najposećenijih porodičnih hotela u ovoj regiji. Hotel je idealan za porodice sa decom, poseduje dečje igralište i sve potrebne prateće sportske i rekreativne sadržaje za decu. Gostima su na raspolaganju i: restorani i barovi, parking, sala za konferencije, besplatan wi-fi internet u javnim delovima hotela, besplatne ležaljke na plaži, bazeni i brojni sportski sadržaji. Posebno se izdvaja veliki Spa centar koji nudi jedinstveno velnes iskustvo. I za ovaj prelepi luksuzni hotel aktuelan je popust do 36%!

Aristoteles Beach Hotel 4* je šarmantni hotel smešten u mirnom delu Atifosa, idealan za opuštajući odmor i za porodice sa decom. Nalazi se na uzvišenju sa koga se pruža prelepi pogled na more i privatnu plažu i sastoji se od savršeno udobnih soba. Aktuelan je popust do neverovatnih 60%!

Grand Otel 4* je hotel sa najboljom lokacijom u Haniotiju: smešten je u centru, na samoj plaži, pored gradskog parka. Sastoji se od dve zgrade između kojih je parking. Raspolaže sopstvenom plažom i bazenom i nudi izuzetnu uslugu restorana, bara, snack-bara na plaži, wifi internet. Sobe su opremljene radiom, telefonom, frižiderom, klima-uređajem i sve imaju balkon sa pogledom na more ili dvorište. U ovom hotelu možete odsesti uz popust do čak 48% i ceni od samo 492€ za 7 noći za dvoje odraslih i dvoje dece do 6 i 12 godina!

Na oko 2km od Nikitija, na prelepoj plaži Akti Koviou, smešten je Makednos Hotel 2*. U glavnoj zgradi hotela nalaze se recepcija i restoran, a sobe su smeštene u dve susedne zgrade. U zajedničkim prostorijama zgrade obezbeđen je besplatan wi-fi internet, a gosti su na raspolaganju i: parking, restoran i a la carte restoran, bazeni, barovi i igralište za decu. Uz popust do 29%, 7 noći za dvoje odraslih i dete do 12 godina možete platiti samo 290€!

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/. Za najaktuelnije ponude, dodajte nas na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

