MACA OTKRIO NEPOZNATE DETALJE IZ BRAKA! Ovako je častio ženu Jovanu, samo 4 MESECA nakon što ju je po prvi put poljubio!

Dragan Marinković Maca zavetovao se dve decenije mlađoj Jovani na večnu ljubav svega četiri meseca nakon što su otpočeli romansu. Kako je ispričao gostujući u jednoj emisiji, prstenom ju je iznenadio za rođendan, znajući koliko će joj to značiti.

"Ja sam moju ženu, moju Jovanu, oženio za vrlo kratak vremenski period. Mi smo počeli da se zabavljamo 8. septembra, a 14. januara smo obavili venčanje. Na njen rođendan sam je počastio, to je njoj značilo, taj papir", ispričao je u "Magazinu In" on, pa nastavio: "Na njen rođendan sam je počastio, pa sam je oženio", nasmejao je on sve prisutne.

"Pa jeste, ona to nije znala. Ja sam napravio feštu na nekom splavu, nas desetak i dolazi frajer i kaže: 'Dobar dan', ona doživela dva vezana moždana udara i tu su kum i kuma. Meni taj papir nije ništa značio. Sad mi je predivan život", zaključio je Maca.

