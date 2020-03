GASTOZOVA PRVA REAKCIJA NAKON LUNINOG POMIRENJA S MARKOM! Neće više ni ime da joj spomene? ŠOK!

Luna Đogani po ulasku u "Zadrugu" otkrila je svom ocu, denseru Gagiju Đoganiju, da je Nenad Marinković Gastoz njemu lažno preneo njene pozdrave tokom ''Zadrugovizije''. Tada, pevačica u usponu istakla da joj je dosta njegovih provokacija,nakon čega je u pojedinim medijima osvanula priča da je Gastoz pobesneo zbog ovakvog Luninog ponašanja, kao i pomirenja sa Markom Miljkovićem.

Naime, pisalo se da je Gastoz otkrio da su Luna i on imali s*ksualne odnose nakon njenog raskida sa Markom, te da je to trajalo sve do njenog ulaska u ''Zadrugu''. Kako se navodi, on nakon svega ovoga nije mogao da sakrije svoje razočaranje.

"Ja sve šta sam o njoj imao da kažem, rekao sam. Više tu devojku ne spominjem, ni za živu glavu! Stvarno ne želim da pričam o tome, niti da komentarišem Lunu Đogani do kraja njenog života, a i mog. Ne želim da se moje i njeno ime spominje nigde zajedno", izjavio je Gastoz.

foto: Nebojša Mandić, Printscreen

Kurir.rs, M.G/Pink/Foto: Damir Dervišagić

