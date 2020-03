MARKU BIH ZAGORČALA ŽIVOT DA JE BIO SA JELENOM: Đoganijeva se zbog OVOGA pomirila sa Miljkovićem, nije IGRA! (VIDEO)

Luna Đogani pomirila se sa bivšim dečkom Markom Miljkovićem, a sada je objasnila zbog čega.

Ona je pomenula i Jelenu Pešić, a koju su mnogi mislili da je Markova "nova ljubav".

foto: Printscreen

"Zašto si Marku prešla preko svega, pokriva se sa Jeleninim ćebetom, ti si videla da je gleda, on je samo ćutao. Ti mu se opet bacaš u zagrljaj, Gde ti je dostojanstvo koje si makar malo ranije imala?", glasilo je pitanje za Lunu Đogani.

"Mene više ništa ne zanima. Prešla sam preko svega, jer on nije ništa uradio, nije bio ni sa kim. Da jeste, ušla bih ovde i zagorčala mu život. Marko je mnogo više toga uradio lepog za mene, borio se za mene i vi to ne znate i to je mnogo jače nego to što je on pomazio Jelenu po kosi", rekla je Luna.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir