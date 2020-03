VISOKA TEMPERATURA, KAŠALJ, BOL U PLUĆIMA! Kija posle 2 NEDELJE srećna! Drug joj pobedio KORONU pa poslala JASNU poruku

Kija Kockar na Instagramu objavila da se njen drug koji je oboleo od koronavirusa uspešno izlečio.

Pevačica je postavila stori na Instagramu na kojem je napisala da se i njen drug izlečio od korone.

"Moj drug je pre dve nedelje, čini mi se, otkrio da je pozitivan na virus korona, dobio je terapiju i ostao u samoizolaciji. Imao je visoku temperaturu, kašalj i bol u plućima. Međutim, on je mlad i ima jak organizam i uspeo je da pobedi. Korona je jači grip koji, ako se ne leči na vreme i ako ga slučajno dobije osoba koja nema jak imunitet i uz to neke druge zdravstvene probleme, ume da bude koban. Sigurna sam da preventiva pomaže kao i to da se virus otkrije na vreme. Nažalost, neko može da ima virus i da nema nikakve simptome pa su samim tim svi oko njega ugroženi, a ne možemo se svi testirati! Ako izlazimo van doma, sve postaje lutrija" rekla je Kija.

