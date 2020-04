DARKO LAZIĆ PRIZNAO ŠTA BI VOLEO, A IMA VEZE SA ĆERKOM LORENOM: Ne znam da li je to sada MOGUĆE!

Darko Lazić Vaskrs provodi sa porodicom u Brestaču, a kako kaže, prethodnih godina nije bilo tako.

Pevač ovaj put zbog pandemije korona virusa nema nastupe, pa praznike provodi kući.

"Voleo bih da Lorena bude zajedno sa nama za Uskrs, ali ne znam da li će to biti moguće. Videćemo kako stoje stvari zbog trenutne situacije", iskren je Lazić, koji se kao malo dete raduje običajima.

foto: ATA Images

"Praznike volim da provodim uz svoju porodicu, ali nažalost, to nije često moguće jer stalno radim i imam obaveze. Sad je idealna prilika za porodicu. Organizovao sam porodični ručak uz potpuno prijatnu atmosferu. Pripremljena je divna gozba", kazao je Darko.

I u porodici Lazić mališani se daruju već tradicionalno za sve praznike.

"Što se tiče poklona, ja sam uvek dobijao poklone od zeke. Ali s obzirom na to da su ove godine specifični uslovi, niko neće dobiti poklon sem Alekseja i Lorene. I to od mene i Marine, naravno. Biće to razni paketići koje ću im pokloniti umesto uskršnjeg zeke", rekao je on.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ/Blic, Foto: ATA Images

Kurir