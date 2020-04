LUKAS: Nisam član nijedne partije, iako su mi nudili debelu lovu. Kažu da ljudi nemaju pare, a ispraznili samoposluge

Aca Lukas otkrio je zbog čega je podržao vlast tokom pandemije korona virusa, a onda otkrio nešto što niko nije znao.

"Najgore od svega, ubacili su me u priču da se bavim politikom. Nisam član nijedne stranke. Nikad u životu se nisam izjašnjavao, ali sam uvek sve znao, ne volim da ne znam ništa. Prvi put u životu sam bez kontakta počeo da osećam da mi je dobro. Nemojte da se ljutite. Ja sam rekao prvi put da hoću da podržim ovo. Oni su me zvali više puta za debelu lovu da se uključim, ali ja za pare to ne radim. Došao sam da podržim jer imam milion razloga za to", rekao je Lukas u emisiji "Ami Dži šou" i dodao:

foto: Printscreen/Ami G

"Meni je dobro što ljudi imaju pare, što Srbija ima svoju avio kompaniju. Ispraznili su samoposluge, a nemamo pare? Mnogo toga mi je drago. Imam stvari u biografiji nešto što u svetu ne može da prođe, ne bih mogao da budem ni premijer."

foto: Printscreen/Ami G

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/AmiG

Kurir