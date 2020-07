POSLE BOMBE DA SU VELJKOVA SVASTIKA I MALI PEJA U VEZI! Oglasila se Zlata Petrović i evo šta misli o najstarijoj Rodićki

Nataša Rodić, svastika Veljka Ražnatovića i Jovan Pejić, i sin Zlate Petrović navodno su u vezi, a vest je odjeknula u domaćoj javnosti.

Povod za glasine da su oni zajedno je taj što je Jovan na svom Instagram nalogu okačio njihovu zajedničku fotografiju, na kojoj su bili i Mirko Šijan i Bojana Rodić i to sa bazena.

Oni su na svojim Instagram profilima objavili da zapravo ipak nisu zajedno, a za naš portal se oglasila Jovanova majka, pevačica Zlata Petrović, koja nam je otkrila da je upoznala Natašu, ali da se u izbor svog sina ne meša.

"Ako neko uvek priča "Samo ljubav i ništa drugo" to sam ja. Šta će biti, da li će biti, da li su samo drugari ili nešto više, ja ne ulazim u to. Mi smo bili kod moje Goce na bazenu, to je meni moja druga kuća kod Goce, svi smo bili tu. Nataša je divna, lepa je, slatka je, ma sve tri su kao lutkice i lepe i pozitivne. Deca su se upoznala, a šta oni pričaju, ja u to ne ulazim. Da li će se oni družiti ili će se nešto izroditi, ne znam ja to. Ja i starijem sinu kad mi je rekao da čeka dete sa sadašnjom ženom, jedino što sam ga pitala je "Da li voliš Milicu?" i on mi je rekao "Da" i to je bilo jedino pitanje, više se nisam mešala. Meni je bitno da se ljudi vole, ja se ne mešam u odabir ni mojim drugaricama, koje su žene, mojih godina, a ne dam ni da se neko meša meni. Samo nek su srećni, živi i zdravi, slatki su, lepi, a ja uvek glasam za ljubav", poručila je Zlata.

