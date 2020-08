DOPISIVALA SAM SE SA MARKOM! Simova poslala poruku Luninom dečku, on odmah odgovorio! Ima DOBAR RAZLOG!

Tara Simov je nedavno otkrila da je prekinula svaki kontakt sa Lunom Đogani.

Podsetimo, ona je kao razlog za to navela Nenada Marinkovića Gastoza, a sada je otkrila nove detalje, tačnije da se i dalje čuje sa emotivnim partnerom rijaliti zvezde - Markom Miljkovićem.

"Sa Markom sam se dopisivala, prenela sam mu pozdrave jednog našeg zajedničkog druga, on je uzvratio i to je to. Sa Lunom nemam nikakav kontakt, što me baš čudi sa njene jer sam je uvek branila", ispričala je Tara za "Star" prenose mediji.

"Iskreno da vam kažem, ne mogu samo ja Lunu da jurim i da joj se javljam", zaključila je Simova.

