MOJ MUŽ VOLI DA KOKETIRA, KAO I JA: Tržanova u Sceniranju na Kurir televiziji priznala kada bi SIGURNO OSTAVILA RAŠU!

Goca Tržan ispričala je detalje svog braka sa Rašom Novakovićem, kog je upoznala putem zajedničke ljubavi - muzike.

Ona je u "Sceniranju" na Kurir televiziji istakla da je njen odnos sa partnerom potpuno običan.

foto: Printscreen/Kurir televizija

"Nas dvoje smo običan par, za nas smo mi potpuno obični. Meni je najlepše na svetu, ali se poštujemo pre svega. Oboje smo emotivni, moj muž je dupli rak, on je moj muški odraz u ogledalu. Da sam muško bila bih on ili mnogo gora", izjavila je Goca, pa dodala:

"Ja sam inače koketa, moj muž isto voli da flertuje, to radi predamnom. Prava reč je koketiranje, ne flert, to je ljudski. Nismo mi ludaci, svingeri... Kada mora da se druži, voli da se udvara, to je normalna stvar, socijalna inteligencija. Neka idiotkinja mi je napisala nešto tipa: "On zaslužuje mladost i lepotu, ti si svoje proživela, pusti ga." Pa, nisam ja zatvor! Ostavila sam taj komentar, ona je sve rekla o sebi, ništa o meni."

foto: Damir Dervišagić

"Ima mnogo glupih komentara, ja volim duhovite, čak i kada su maliciozni. Već sam oguglala, u ovoj zemlji je dozvoljeno da imaš starijeg muža, a meni je sve sasvim u redu", kazala je Tržanova koja je priznala da ništa ne zamera, pa bi Raši oprostila prevaru.

"Jedino što ne želim je da Raša kupi motor, izuzetno je rizičan, ljudi često ne znaju da voze, to je beskompromisno ne. Ostavila bih ga bez razmišljanja da se oda alkoholu i drogi, nemamo o čemu da razgovaramo", rekla je Goca.

Goca je odogovorila na pitanja fanova sa društvenih mreža. Ona je istakla kako je Romana Panić prema njenom mišljenju veoma talentovana, pa nije u redu to što je uradila. Tržanova je priznala i kako često dobila eksplicitne fotografije muškaraca, najčešće oženjenih.

Ovde možete gledati Kurir televiziju

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Kurir televizija

Kurir