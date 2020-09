MI PLANIRAMO, ALI BOG ODLUČUJE: Ilda Šaulić iskreno o gubitku BEBE, Šabanovoj kući u Šapcu i mužu Bojanu!

Ilda Šaulić iza sebe je ostavila veoma težak period, jer je izgubila bebu, ali je preležala i korona virus.

Pevačica je sada progovorila o onome što ju je snašlo.

"Ja sam imala izuzetno blage simptome, nisam osećala ukus i miris, dva dana, to je bilo jedino. Kratko je trajalo, bez upale pluća i kašlja, bilo je u najblažoj formi. Moj slučaj je bio baš blag", rekla je Ilda o koroni, a onda progovorila i o gubitku bebe:

"Ja nisam neko ko voli mnogo da patetiše, ali meni se to desilo, ja sam rekla kako je bilo, obradovala sam se, mislila sam da će biti divno, mi planiramo, ali Bog odlučuje, ja sam odlučila da to podelim, da informišem ljude. Izbegla sam pitanja i skretanje pažnje na to, mislim da je to bilo pametno uraditi. Mi sami znamo kako se nosimo, naravno da je teško, ostaju posledice, manje ili veće, ali život ide dalje i mora da se ide dalje."

Ilda je istakla da se ona i njen suprug Bojan Vučković sjajno slažu, ali da on ne voli da se eksponira previše.

"Muž i ja funkcionišemo dobro i lepo, pojavljujemo se kad treba, on možda i ne bi hteo da se eksponira gde ne treba, on podržava moj posao... Ja volim da sam umerena u svemu, kad treba da ispoštujem neke stvari ja ispoštujem, ispoštujete i vi mene i to mora da bude dobro", navela je pevačica.

Ilda je otkrila šta se dešava sa Šabanovom kućom u Šapcu koja bi trebalo da postane muzej.

"Kuća se sređuje, ali ne znam da li će biti muzej kao što je bila moja želja, videćemo da li će to biti ono što sam ja želela. Mi ćemo moći malo češće da dolazimo i da posećujemo Šabac", dodala je Ilda u "Premijeri".

