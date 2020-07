BOLNA ISPOVEST ILDE ŠAULIĆ POSLE GUBITKA BEBE! Osećam posledice intervencije, ali sam dobro! Jedno je ipak teško podnela

Ilda Šaulić izgubila bebu. Početkom jula pevačica je objavila da sa suprugom, biznismenom Bojanom Vučkovićem (50), očekuje prinovu, a istovremeno je bila pozitivna na Covid 19. Test na koronu je uradila upravo zbog trudnoće i brojnih kontakata koje je imala polovinom juna meseca, koje je imala na proslavi rođendana brata Mihajla.

- Kad se u obzir uzme sve kroz šta sam prošla, dobro sam. Naravno i dalje osećam neke posledice intervencije, ali sve će to proći. Mnogo je važnije da sam uprkos svemu uspela da sačuvam unutrašnji mir, da sam se pomirila sa situacijom, u čemu su mi neizmerno pomogli i porodica i prijatelji koji su za mene tu u dobru i u zlu - rekla je Ilda, a prenose mediji pisanje Glorije.

Verovatno najteži trenutak koji je sačekao jeste onda kada je trebalo da se vest o gubitku deteta saopšti njenoj ćerkici Emi.

- Na svu sreću, imam pametno i za svoje godine zapanjujuće zrelo dete. Svakome ko se javi na telefon je govorila kako će da dobije batu ili seku. Ovo je prihvatila kao neminovnost. Ona je inače takva. Kada je tata poginuo, govorili smo joj kako je on na putu, pokušavajući da je na taj način poštedimo. Nismo znali kako da joj saopštimo istinu, a da ona to razume i prihvati. I onda je jednom prilikom, kada smo joj dali taj odgovor rekla: "Moj deda nije na putu, on je sa anđelima". Bili smo šokirani, ali smo shvatili da od nje ne treba kriti previše stvari - završava Ilda.

