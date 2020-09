LAŽNI PASOŠ, IŽIVLJAVANJE, VILA U PARIZU, PIŠTOLJ NA ČELU... Milica u Sceniranju iskreno o SIMONU! (KURIR TELEVIZIJA)

Milica Dabović prošla je kroz veoma težak period u životu, o čemu je sada otvoreno govorila na Kurir televiziji u emisiji "Sceniranje".

Košarkašica je otkrila da nikada nije bila udata za Simona, koji se lažno predstavljao.

"Nisam bila udata, nema tog papira, to ne postoji. Izvađeno je iz konteksta. Nisam i neću, ne bih da razmišljam o tome jer mi je lepo ovako. Imam sina što je najvažnije", rekla je Milica.

"Što je više mojih para trošio, više je želeo, ispraznio je sve što je mogao, iživljavao se i hteo ono što više nije postojalo. Simon nije pravo ime već Šime Šiklić, imao je lažni pasoš. On me ubedio da ima dva imena, da su mu roditelji Srpkinja i Hrvat... Tek kasnije sam saznala da te stvari nisu istina. Nema krov nad glavom, a meni je na početku rekao da treba da idemo u Pariz gde mu roditelji imaju kuću na tri sprata. Bili smo tri puta u Parizu, uvek je nalazio opravdanje zbog čega ne možemo da ih posetimo", otkrila je Dabovićeva, pa priznala da joj je Šime stavio i pištolj na čelo:

"Lagao je, varao, krao, hteo da proda moj stan. On je posle imao vezu sa jednom policajkom. Kako to žena može da dozvoli posle svega što sam ja rekla?! To je takvo davljenje bilo da mi se sada diže kosa na glavi, otkinula bih mu ruke i noge. Dobila sam poziv i kada su me pitali da li znam gde mi je momak bio prethodno veče, rekla sam da ne znam, pa su mi poslali slike. Ja sam spustila slušalicu, pitala njega zašto je lagao i šta je radio. Htela sam da svako krene svojim putem, rekla sam mu da mi ne pravi pakao od života. Molila sam ga i ostavljala, a dobijala sam batine. On je pretio da će ubiti mene i najbliže, time me plašio i obezbedio mir sebi da ne bih išla u policiju. Nisam više mogla da trpim... Ja sam sva bila crvena, raščupana, videli su sve. Oni su mogli da me spase, ali nisu."

