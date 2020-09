PLJUŠTE PONUDE ZA JOVANU I SRĐANA! Čuveni voditeljski par žele čak 3 televizije, svi čekaju ODLUKU

Voditeljski tandem Jovana Joksimović i Srđan Predojević ozbiljno razmišlja gde će nastaviti karijeru nakon što zvanično okončaju saradnju sa dosadašnjim menadžmentom.

Vest da Jovana Joksimović i Srđan Predojević napuštaju Jutarnji program na Televiziji "Prva" odjeknula je poput bombe. Ovaj voditeljski duo koji se već dve godine budio uz gledaoce ove televizije odlučio je da da otkaz. Ono što se sada svi pitaju jeste gde će nastaviti karijeru. Kako se saznaje, u igri su čak tri televizije.

- Istog trenutka kada se saznalo da su Jovana i Srđan dali otkaz, konkurentske televizije počele su da se utrkuju ko će ih privoleti da budu u njihovom jatu. Osim Javnog servisa Srbije, na kojem su počeli karijeru, a na kojem su radili pet godina Jutarnji program, poziv je stigao i od čelnika Televizije Pink na kojoj je ovaj tandem radio osam godina. Oni su na Pinku takođe bili deo jutarnje redakcije, odakle su otišli na Prvu. Njima je otvorena ponuda i K1 televizije, koju drži Jovanin suprug Željko Joksimović - otkriva izvor i kroz osmeh dodaje:

- Jovana i Srđan su pravi porofesionalci, tako da to što jedna ponuda dolazi od Željka, ne znači da je on u prednosti. Ono što znam, jeste da su oboje zainteresovani za sve opcije i da će odluku doneti kada zvanično okončaju saradnju sa dosadašnjim poslodavcem. Svakako da će imati vremena da izaberu najbolju ponudu, kako su to i do sada činili. Oni definitivno neće ostati na Prvoj, ali neće ni odugovlačiti sa izborom nove frekvencije.

Podsećanja radi, oni su otkaz dali u četvrtak, a kako smo saznali, razlog je mimoilaženje u mišljenjima i stavovima sa menadžmentom televizije. Nijedno od njih se otada nije oglasilo po ovom pitanju, kao ni Televizija Prva saopštenjem.

Kada je Jovanin suprug Željko prošle godine otvorio svoju televiziju, šuškalo se da bi ona mogla biti njihovo TV lice, ali je ona na to odgovorila sa osmehom:

- Ja se bavim informativnim sadržajem, dnevnopolitičkim temama. A to nije koncept koji moj suprug pravi. Tako da, ako bude odlučio da otvora neku televiziju koja će biti informativnog karaktera, rado ću razmisliti o ponudi koju mi bude dao - rekla je u martu ove godine Joksimovićeva.

