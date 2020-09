OD STIDA UŽIVO U EMISIJI POKRILA LICE! Aleksandra Mladenović priznala kad je izgubila NEVINOST, a onda je otkrila i GDE

Pevačici Aleksandri Mladenović je zapao nimalo prijatan zadatak zbog kog se zacrvenela i pokrila lice rukama, a to je da ispriča detalje gubljenja nevinosti.

- Baš me je sramota da pričam o tome. To se desilo kada sam imala 18 i po ili 19 godina. Ne znam tačno - ispričala je Aleksandra.

- On više ne živi u Srbiji. Ostali smo u zaista dobrim odnosima. Veliki pozdrav za njega! On je bio moja velika ljubav. To mi je, zapravo, bila prva ljubav u životu. Naša veza je trajala tri godine - dodala je Mladenovićeva u "Amidži šouu"., nakon što je voditelj nastavio sa pitanjima.

- To se desilo kod mene kući - zaključila je priču pevačica, a nakon konstatacije voditelja da "od tada žito rađa", što je bila aluzija na Aleksandrino rodno mesto - Žitorađu, ona je pokrila lice rukama i okrenula leđa svima prisutnima u studiju kako ne bi primetili koliko se zacrvenela.

