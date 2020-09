PLJUNUO NA 18 GODINA PRIJATELJSTVA! Vidić BRUTALNO isprozivao bivšu drugaricu, Cecu mu posle 2 čutnje ovako poručila

Svetlana Ceca Ražnatović po povratku iz Rima komentarisala je, između ostalog, prozivke koje je na njen račun uputio kreator Saša Vidić na društvenim mrežama.

"Neko ko je uposlen, on nema kada da prati tuđi rad, visi po društvenim mrežama i to na negativan način. Ja neću njega komentarisati, zato što iza sebe imam 18 godina provedenih s tom osobom. Sve što je rekao, isključivo govori o sebi. On nikada neće dotaći mene i govori isključivo samo o sebi", dodala je Ceca za Premijeru.

Podsetimo, bivši Ražnatovićev prijatelj bez dlake na jeziku izveđao je pevačicu.

"Šta urade srpske seljačine u Rimu. Pošalju selfi pored Di Trevi fontante koja je odavno deplasirana. No u svakom slučaju je vredelo što pevaš romsku svadbu posred Rima, čekamo slike sa nastupa", napisao je Saša na svom Instagramu. Pred kamerama emisije "Premijera" Ceca je prokomentarisala celu ovu situaciju, kao i reči koje je na njen i Anastasijin račun napisao nekadašnji najbolji prijatelj. Ceca je istakla da je sa Vidićem bila punih 18 godina drugarica.

