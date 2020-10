POBEDNICA RIJALITIJA KONAČNO SREĆNA U LJUBAVI: Ivaniju su povezivali samo sa OŽENJENIMA, a sad našla PRAVOG! Svi detalji VEZE!

Pobednica osme sezone rijalitija Ivania Bajić ima dečka, a sada se i pohvalila zajedničkom fotografijom sa svojim izabranikom Vukom.

Ivania koja je pobedila u "Parovima 8" iznela je sve detalje:

"Da, čudno baš da meni ide u ljubavi i ja se sama čudim otkud to a kamoli drugi... Znali smo se mi još odavno družili smo se i pre, ali desilo se to da smo se nenadano svideli jedno drugom i započeli nešto više. Srećna sam zbog toga, žao mi je samo što se to nije desilo nekad pre ali nikad nije kasno. Na stranu njegova ličnost i sve to... Ono što se meni najviše dopalo kod njega jeste to što je on mnogo dobar prema meni i zna da ceni i poštuje kada neko to zaslužuje."

