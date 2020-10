NADEŽDA GA JE PRITISKALA, STISLA GA JE SA SVIH STRANA! Ogasio se Tomin prijatelj, pa upropastio Biljićevu: Ona nema GRANICE!

Rat između porodica Tome Panića i Nadežde Biljić nikako se ne stišava. Naime, Toma je javno prevario svoju nevenčanu spurugu u "Zadruzi", nakon čega se digla velika prašina. Prvo su zaratile Tomina majka Jasmina i Nadežda, a hajka nikako da prestane.

Sada se oglasio i Tomin najbolji prijatelj Srđan Stepanović, te je otkrio da se Toma zaista zaljubio u Paulu Hublin, sa kojom je već nekoliko dana nerazdvojan.

foto: Printscreen/Zadruga

"Iskulirao bih da mislim da je neka igrica, ali on se dečko zaljubio i to na brzaka, za 24 sata. Šta ima veze, i oženjeni ljudi se zaljube, nije to ništa strašno. Da li je ovo baš prava ljubav, ne znam, ali izgleda da mu je interesantno", rekao je Tomin drug.

Srđan je otkrio i kako je Tomin i Nadeždin brak funkcionisao napolju, te se obrušio na Biljićevu.

"Ja ga najbolje poznajem, bolje i od majke i od oca... Nadežda ga je pritiskala, sve ovo što sad gleda to je njen proizvod, delo njenog ponašanja. Stisla ga je, sa svih strana, ona nema granicu, ne zna da stane uopšte. Ugasio ju je i ćao. Kakav brak, njega može da zanima samo dete, ovo sve drugo... Šta će mu... Šta će mu neko da mu skače po glavi non-stop. Ona koja je bivša učesnica rijalitija da ne idem dalje, nije razumela šta je igrica i šta je ono Draganino kačenje za njega. Ona igrica sa Aleksandrom, šta je tu toliki problem, šta je strašna, ljubio se, i glumci se ljube sa koleginicama na filmovima, pa niko ne rastura brakove zbog toga, ni ne preti advokatom. Ako si seljak iz Valjeva, drži se tog Valjeva i uživaj, batali stvari koje ne možeš da podneseš. To je prosta stvar. Ona se ponaša isto kao momci, svi bi da imaju dobre ribe, da budu polugole, ali samo kod kuće, a kad je u klubu: "Što te gleda ovaj, što ovo, što ono"... Ako ne znaš da voziš ferari, nemoj da ga voziš, kupi punta i lagano četiri brzine. Toma ne da je za Nadeždu ferafi, nego je spejs šatl, i za Nadeždu i za ovu malu Paulu. Ne znam šta je njemu, verovatno mu je interesanta, ali ništa posebno", istakao je on.

foto: Printscreen/Instagram

