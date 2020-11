TAMARA ĐURIĆ ŠOKIRALA IZJAVOM O TRUDNOĆI! Otkrila koje će IME dati bebi, pa sve iznenadila! Ovo bi malo ko uradio!

Tamara Đurić nakon što je nedavno izgubila bebu, ponovo je ostala u blagoslovenom stanju i sada je u osmom mesecu trudnoće.

Bivša rijaliti učesnica otkrila je kako je izgledalo kada su saznali pol deteta, te je se iznenadila kada je rekla koje ime će dati bebi.

"Moj verenik je želeo da bude dečak, ali ja sam baš želela devojčicu. Radili smo test i pokazalo se da je devojčica. Bila sam presrećna, a on se nije oduševio. Daću joj ime po sebi - Tamara. Znam da se po živima ne daje ime, ali ja bih želela da se moja devojčica zove kao ja. To sam želela još kao mala, ovo nije sad ideja. Imam tu ideju već poslednjih 15 godina. Tako da sam sigurna da nisam pogrešila, uopšte nisam imala dilemu. Govorili su mi da ne može tako, koliko god da može - ne može, ja sam tako odlučila. I to će tako biti", ispričala je ona.

Đurićeva je ispričala i kako je ragovala kada joj se beba pomerila u stomaku.

"Prvi put kad se pomerila ja sam bila u šoku. Ležala sam na leđima, i samo sam osetila kao da je nešto zaplivalo po mom stomaku, nije mi bilo prijatno. Sada mi njeni pokreti ne smetaju. Ne bih nikoga da uvredim ili da zvučim grubo, ali mi je izgledalo kao da mi se vanzemaljac stvorio u stomaku. Sad sam se srodila s tim", rekla je ona kroz osmeh u ovonedeljnoj emisiji "Premijera".

foto: Pritnscreen/Premijera

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir