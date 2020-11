NEĆU DA IMAM VANBRAČNO DETE: Luna otkrila kad se UDAJE, da li se Marko pomirio s Anabelom, pa i koliko € zaradi od JEDNE OBJAVE!

Luna Đogani je napravila presedan i otkrila šta se novo dešava u njenom životu.

Đoganijeva je otkrila da se neće seliti iz Beograda kako se pričalo.

"Iako se pisalo drugačije, Marko (prim.aut. Miljković) i ja živimo i dalje u Beogradu i nećemo se selit", rekla je Đoganijeva, a potom se osvrnula na svoje finansije budući da ove godine neće imati, kao u prethodne tri, prihod od rijalitija.

"Ljudi misle da sam puna para, ali to je zabluda. Dosta zarađujem od Instagrama, to je tačno, zato što me tamo prati pola miliona ljudi. Od toga može da se živi. Kada sam prvi put počela da zarađujem od toga, imala sam 100.000 pratilaca i za reklamiranje nekih patika sam dobila 50 evra. Sad je taj iznos mnogo veći, ne bih ulazila u tačnu cifru, ali po objavi svakako dobijem više od 400 do 500 evra", rekla je Luna.

Luna je priznala i da ne želi da joj dete bude vanbračno.

"Trebalo bi da se venčam, neću da mi dete bude vanbračno. Hteli smo da napravimo veliko venčanje, neće biti slavlja, ali moraće nešto da se završi pre porođaja", rekla je Đoganijeva u emisiji "Ami Dži šou" i priznala da se Marko još uvek nije pomirio sa njenom majkom Anabelom Atijas.

