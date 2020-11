KIĆO SLABINAC NIJE PEVAO SAMO CRNOJ ŽENI, VEĆ I OVOJ PLAVUŠI! Zbog nje je isto PROPATIO kada je saznao bolnu ISTINU

Legendarni pevač Krunoslav Kića Slabinac preminuo je rano jutros u zagrebačkoj bolnici u 77. godini.

Iza sebe je ostavio brojne hitove, a jedan od njih posvećen je plavuši koja je ostavila trag na njegovom srcu.

Naime, čuvena pesma "Plavuša" napisana je za bankovnu službenicu, za koju je Kićo tek kasnije saznao da je u braku i da ima dete.

“Kada sam pre 63 godine shvatio da oko nas hodaju neka zgodna stvorenja, koja se zovu ženske, i nisu bile kao cure u osnovnoj školi, mi smo ih počeli gledati. Tako se pojavila jedna lepa plavuša u koju sam se ja zagledao, bila je službenica banke u Osijeku. Mi smo tada u pubertetu preferirali starije ženske od sebe. Ja sam se zaljubio u nju, ali posle sam saznao da je udata, da ima muža, dete i onda sam se strašno razočarao i pošteno otpatio. Ona uopšte nije znala da je ta pesma posvećena njoj. Pesma je posle postala internacionalni hit", prisećao se Kićo svojevremeno.

"To je pesma za sva vremena, drago mi je da je mladež preferira. Građena je na temeljima popularne svetske muzike. Plavuša nije znala da je pesma posvećena njoj, ali crnka jeste. U Njujorku sam upoznao prekrasnu ženu, poreklom s naših prostora. Sedjela je u Cadillacu, sa šalom oko vrata. Bila je to ljubav na prvi pogled. Imao sam velike planove s njom. Na koncertima bih je poseo u prvi red, stao ispred nje i pevao samo njoj. Toliko sam bio opčinjen. Verovao sam da će trajati večno. Pokazalo se da nije mislila doći ovamo, a nisam ni ja mogao ostati tamo. Našla je drugog i ostavila me. Veza je s moje strane bila poštena i iskrena. Čuo sam da me još nije prebolela (smijeh)", priča Slabinac tada.

On je u jednom intervjuu priznao da nije imao sreće sa ženama, pa je tako bio odlučio da se više neće ženiti.

“Sa ženama u životu nisam imao sreće. Eto, i sad sam imao jednu dvadesetgodišnju vezu koja, kako sada stvari stoje, teško da će rezultirati nečim ozbiljnim. Mislim da pjevači i glumci ne treba da se žene već da budu u celibatu kao i sveštenici. To bi trebalo zakonski uvesti. Da samo živimo i radimo svoj posao, a drugi nek’ se žene”.

