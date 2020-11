STANIJA DOBROJEVIĆ OPLELA PO TOMOVIĆU: Pokušavao je da me kontaktira, ja sam ga ignorisala! A onda je spomenula Maju Marinković!

Stanija Dobrojević prokomentarisala je plastične operacije svoje rijaliti drugarice Maje Marinković, a onda je spomenula i Vladimira Tomovića.

"Ona mi je draga, mi smo se družili. Ovo sa Janjušem joj nije trebalo, ok, desilo se. Sve je to sveže što se tiče plastičnih operacija, ali to će da se slegne i lepo će da izgleda. Lepo je urađeno i biće baš lepa", rekla je Stanija, pa otkrila da li će Maja morati da menja i ličnu kartu.

"Da, sigurno. Ja kad sam radila zelenu kartu, rekli su mi da moraju da provere da li sam ja, jer sam radila usne i lice mi se raširilo jer je bila od pre deset godina slika", rekla je Stanija, a zatim prokomentarisala i Kristijana Golubovića:

"Ja imam najveći sukob sa Kristijanom, ali kad on ustane i priča, ja kažem da i ja to mislim. Ne mogu da kažem da mi je niko favorit, Car mi je bio super kad je tek ušao, ali kasnije prema devojkama mi se nije svideo. Nikog nema da mi je favorit."

Dobrojevićeva je prokomentarisala i svog bivšeg dečka Vladimira Tomovića.

"Sa Ša sam dobra, poznajem Vuka. Što se tiče Tomovića mi smo se rastali na ružan način, on je bio u emisiji i pljuvao me četiri sata. Tako me nikad u životu nije pljuvao, nijedan dečko me tako nije ispljuvao. Nije bilo lepo. Pred ulazak u Zadrugu 4 je pokušavao da me kontaktira, ja sam to ignorisala, da ne može kaže da smo se čuli, da misle ljudi da ima neka priča, da je fejk, ja ne glumim uloge. On je spustio loptu pred ulazak, govorio je da će da me brani od Kristijana, ali brzo se sve poremetilo, nije ni branio kad Kristijan pljuje. Dobio je moje podrške kad je rekao da će da me brani, jer sam ja bila u ozbilnom ratu sa Kristijanom, ali posle se poremetilo, otišlo je u drugom smeru", rekla je Stanija.

