STANIJA PROGOVORILA O ŽESTOKOM SUKOBU KOJI JE IMALA SA IVANOM ŠOPIĆ: Previše se upecala, baš je bila vulgarna! Britka je na JEZIKU

Stanija Dobrojević je pričala o svom velikom sukobu sa Ivanom Šopić, koji je izbio prošle sezone.

"Taj sukob je bio na Zadrugoviziji. Ona je britka na jeziku i dobra je za rijaliti. Žao mi je što tad nije odigrala malo bolje, bilo je previše vulgarno. Nisam se ljutila, jer sam je ja žacnula. Ona je na početku rijalitija išla stalno oko mog bivšeg, onda me je komentarisala u negativnom kontekstu. Onda sam je ja žacnula za Stefana, da ima bolje ribe napolju, to je bila fora, a ona se previše upecala, baš je bila vulgarna", rekla je Stanija.

Ona je zatim otkrila i da je kupila vilu u svojoj rodnoj Rumi.

"Kupila sam penthaus u Rumi. Kad je bila korona dobila sam šamar realnosti, shvatila sam da moram da imam bazu blizu svoje porodice, odlučila sam da to bude Ruma. To će biti tek na leto gotovo, ali to će biti moje gnezdo u Srbiji", istakla je Dobrojevićeva u emisiji "Pitam za druga".

