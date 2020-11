HIT IZJAVA MILICE TODOROVIĆ U SCENIRANJU NA KURIR TELEVIZIJI! Petar je moj promašaj, više je bio s konjima nego sa mnom!

Pevačica Milica Todorović je u emisiji "Sceniranje" na Kurir Televiziji pričala o bivšim partnerima, a jedino je za vezu sa poznatim glumcem rekla da je bila greška. Milica Todorović poznata je kao vrlo iskrena osoba koja o svom privatnom životu govori otvoreno i bez ustezanja, ali ne voli baš da priča o emotivnim partnerima, posebno ako je reč o bivšim.

Ipak, u emisiji "Sceniranje", napravila je presedan i otvorila dušu o momcima s kojima je bila u vezi po nekoliko godina. Počelo je tako što se u program uključio Nenad Jovanović, pevač s kojim je bila dugo u emotivnoj vezi još kao klinka. Njih dvoje zajedno su se takmičili u "Zvezdama Granda", pa se tako i rodila ljubav.

"Pozdrav za sve, siguran sam da će ovo biti lepo iznenađenje, posebno za Milicu. Naša veza je počela u tom periodu kad je bilo takmičenje "Zvezde Granda". Prvo smo bili prijatelji, podrška jedno drugom dok smo prolazili kroz stresna takmičenja, bili smo jako mladi tada. Zajedno smo bili skoro četiri godine i kad više nije išlo, rastali smo se u prijateljski. I danas je tako. Zvala me je skoro, kad sam imao virus, pitala je da li mi nešto treba. Nije se promenila nimalo", pohvalio je Jovanović svoju bivšu devojku, nakon čega je njegov sin uputio poljubac i pozdrave Milici.

Tad se Todorovićeva rasplakala i prisetila se perioda dok je bila sa Nenadom.

"Kad vidim klinca koliko je porastao... Inače, Nenad se oženio, pozdravljam njega i njegovu porodicu. Mi smo bili mladi tada i drago mi je što smo ostali u dobrim odnosima. Živela sam kod njih, njegova mama me čuvala kao svoje dete. Nešina sestra mi je jedna od najboljih drugarica", kazala je ona.

Njen sledeći dečko bio je Rade Kovačević, brat Saše Kovačevića. I o njemu je Milica imala samo lepe reči.

"Kod mene je sve trajalo četiri godine. Jednom mi je tata rekao: "Ti, sine, doguraš do četiri i ćao" (smeh). Rade je predivan dečko, dobrodušan, kao i njegova porodica. Ne postoji plan kako da ostaneš s nekim u dobrim odnosima posle raskida, jednostavno se tako desi", rekla je pevačica, pa se osvrnula kratko i na njenu romansu s koreografom Milošem Paunovićem, s kojim je bila skoro pet godina.

"Svakako da je veza sa Milošem uticala i na to da profesionalno napredujem. Učio me je plesu, glumi, svašta se od njega može naučiti.

E, kada je voditeljka Vanja Camović pomenula Todorovićkinog poslednjeg momka, glumca Petra Strugara, ona se drastično promenila. Počela je sarkastično da govori i da se obraća direktno Petru.

"Ćao, Pero, kako si? On je verovatno sad s konjima, šta bi on mogao sad da radi. Pera i njegovi konji (smeh). Pozdrav za Peru i konje", govorila je Milica kroz smeh, pa na pitanja zašto je raskinula sa Strugarom posle samo nekoliko meseci, odgovorila:

"Konj je presudio. Konj nas je sastavio, on nas je i rastavio. Šalim se. Kad ne ide, onda ne ide. To je jedini emotivni fejl (promašaj) koji sam imala. Nismo se slagali energetski. Ja sam na jednoj strani, on je po ceo dan s konjima i to je to", rekla je Milica.

