JA ĆU DA SMRŠAM, A ONE MOGU DA SE PROLEPŠAJU SAMO UZ POMOĆ OPERACIJA! Olja Karleuša potkačila mlađe koleginice, pa poručila OVO!

Pevačica Olja Karleuša u zadnje vreme dosta se povukla iz javnosti, a sada se pojavila u jednoj emisiji gde se osvrnula na svoj izgled.

Naime, ona je otkrila da želi da se reši viška kilograma, a uprkos tome što u kući ima teretanu Olja priznaje da ne voli da ulazi u nju i priznaje da je tamo samo kada je nateraju televizijske ekipe da bi snimila neki prilog.

"Volim šetnje, volim more, volim skijanje, ali nisam ljubitelj teretane i kad god sam išla išla sam što znam da je to pametno, da treba ići, da se mora ići, inače nisam ljubitelj. Više volim da imam višak kilograma nego manjak mozga u svojoj glavi. ne volim da reklamiram, ali u pregovorima sam sa jednim endermološkim centrom i nadam se da će to biti put kako ću skinuti ovih 15 kilograma viška", iskreno je objasnila Olja.

Olja se osvrnula i trend estetskih operacija kod mlađih koleginica pa duhovito poručila:

"Ja da smršam mogu i verovatno hoću, a ona može da se prolepša samo uz pomoć operacija", rekla je u emisiji "Grand magazin".

