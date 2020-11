VODITELJKA ZADRUGE OTIŠLA POD NOŽ: Dušica Jakovljević stavila SILIKONE!

Dušica Jakovljević odlučila je da stavi silikone. Voditeljka televizije Pink častila je sebe novim grudima za 40. rođendan, koji je nedavno proslavila, pa je juče zapucala u jednu privatnu kliniku za plastičnu hirurgiju, gde joj je zahvat urađen.

foto: ATA Images

Popularno TV lice je paparaco Kurira uslikao oko devet sati ujutru kad ju je drugarica ispratila na intervenciju, koja je dva sata kasnije bila i obavljena.

foto: ATA Images

Voditeljka rijalitija "Zadruga" je neposredno pre hirurškog zahvata bila odlično raspoložena i jedva je čekala da uleti u kliniku. Ona je na Insagramu objavila fotografiju u kupaćem i napisala "zbogom" zumirajući svoje grudi, a onda i snimke iz automobila kako peva.

foto: ATA Images

Prema našim saznanjima, Dušica je poslednjih godina intenzivno razmišljala da li da poveća svoje grudi i u dogovoru sa lekarima je uradila sve neophodne preglede i analize da bi juče otišla pod nož. Najvažnije je to da je sve proteklo u najboljem redu i da se Jakovljevička dobro oseća.

foto: ATA Images

Inače, Dušica je u brojnim intervjuima isticala da izuzetno vodi računa o fizičkom izgledu i da nema problem s tim da javno govori o hirurškim intervencijama. Do sada je radila usne, a redovno ide na mezoterapije i standardnu negu lica. - Moje telo, moja stvar. Važno je da sam ja zadovoljna kad se pogledam u ogledalo. Kome se ne sviđa, ne mora da me gleda. Svaka žena treba da vodi računa o sebi i da uradi šta misli da je za nju najbolje - rekla je u jednom od intervjua Dušica. Pokušali smo da stupimo u kontakt s voditeljkom, ali ona do zaključenja broja nije odgovarala na naše pozive i poruke.

foto: Kurir

Kurir.rs/ Ljiljana Stanišić/ Foto: ATA Images

