CECU POŠTUJEM: Vranješ u Sceniranju izneo detalje sa svog rođendana, ispoštovala ga samo još OVA PEVAČICA! (KURIR TELEVIZIJA)

Ognjen Vranješ napravio je gala proslavu za svoj rođendan na kom je pevala Ceca Ražnatović.

Fudbaler je sada u "Sceniranju" na Kurir televiziji priznao da su mu pevačice govorile da nemaju vremena, odbijale da pevaju za njegov rođendan. Jedina pevačica pored Cece koja je ispoštovala Ognjena bila je Nađa Golubović.

"Svetlanu poštujem kao ženu, majku i pevačicu. Dogovorli smo se, gospođa je došla, ispoštovala me", rekao je Vranješ.

foto: Kurir

"Rođendan je bio za pamćenje, svi su o tome brujali. Ognjena znam od ranije, on je kulturan momak, ali je srčan. Jedino ako ljudi to gledaju kao neku manu, ali za mene to nije mana, čovek što misli to i kaže, šta želi to i uradi, a ja to poštujem. Pevala sam pre i posle Cecinog nastupa. Posle smo se družili, to je bila prava žurka", rekla je Nađa.

foto: Printscreen/Kurir televizija

"Ne bih da pričam o ciframa, mogu da kažem da sam kažnjen od strane kluba. Ja sam pričao da ako izgubim, neću da slavim rođendan. Onda su došli na ideju da to bude pred utakmicu, da budemo podrška jedni drugima. Gubili smo, ja nisam igrao, ali sam galamio na igrače. Na kraju smo dobili 2:1. Ja sam imao dogovor da ostanemo do 00 časova, ali smo grešku napravili što nismo počeli na vreme, nismo hteli uveče da idemo", ispričao je Ognjen.

foto: Printscreen/Kurir televizija

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir