EMINA POMOGLA MILICI TODOROVIĆ U TEŠKOJ SITUACIJI Pevačica prvi put otkrila šta je koleginica učinila za nju: Plakala sam od sreće

- Imala sam poteškoća sa devijacijom sinusa. Ona mi nije bila glavni problem koliko su mi poteškoće pravile kapi za nos koje sam prskala osam godina, svaki dan po pet-šest puta. To je uticalo na to da mi se javi preskakanje srca, nervoza, anksioznost. Izbegavala sam godinama da se pozabavim tim problemom, ali mama mi je u karantinu rekla: sad je vreme da to rešiš - ispričala je pevačica.

- Plašila sam se jer dosad nisam imala nijednu operaciju, nisam znala šta je anestezija. Raspitala sam se za dobrog doktora, prijateljica Emina Jahović mi je preporučila svog i otišla sam u Istanbul. Kada sam posle operacije udahnula, zaplakala sam od sreće. Hirurški zahvat je obavljen pod potpunom anestezijom. Operacija je trajala četiri sata. Sve mi je unutra sprženo laserski da bi mi se obnovila sluzokoža koja je zbog kapi bila izgorela. Nije to uopšte naivan zahvat. Plus su mi razbijali kosku da bi sredili devijaciju sinusa. Mnogi to komentarišu. Nemam za šta da se pravdam. Izgled nosa nisam menjala jer nemam grbav, ružan nos - dodala je Milica.

- Još je sve otečeno i pričam kroz nos. Smeta mi promena vremena, toplo-hladno. Za godinu dana ću biti super. Nije mi bilo prijatno kada sam se pogledala u ogledalu posle operacije jer sam ugledala otečen nos. Otok je bio veliki. Pomislila sam: ovo više nisam ja. Plakala sam. Mislila sam: šta mi je ovo trebalo? Mama mi je rekla: "Ma, ne, trebalo je da se mučiš do kraja života." Ona je uticala na mene da se smirim - zaključila je Todorovićeva.

