DŽEJ JE ESTRADNA KNJIGA KOJA ĆE SE ČITATI CELOG ŽIVOTA: Voditelj nije bio na Džejovoj sahrani, a sada se OGLASIO

Voditelj Zoran Pejić Peja zbog zdravstvenih problema nije bio na sahrani svog prijatelja, pevača Džeja Ramadanovskog, ali mu je izuzetna čast što ga je poznavao.

"Nedostaje svima, navikli smo na njegov duh, na njegove šale, na njega", rekao je Peja na početku.

"Ko je Džej? Reći ću u jednoj rečenici. Džej je estradna knjiga koja će se čitati celog života! Koju će svi čitati dok su živi. On je čovek koji je na jednom veselju u Parizu uzeo ceo buket cveća od prodavca i ženama koje je znao i nije znao poklanjao ruže, plesao... Bio je pun emocija, u trenutku se smejao, u trenutku je plakao. Sve moje emisije koje sam radio sa njim bile su najgledanije", ispričao je voditelj.

"Čovek koji je bio preskroman. Nije verovao sebi koliko je velika zvezda. Radili smo zajedno u jednoj sali u Beču, sala prima 700-800 duša. Tada je bio uspeh ako ti dođe 250 ljudi, on je tada imao 1.450 prodatih ulaznica! To je bio čovek na čoveku... Rekao je: "Misliš da su došli do mene? Došl su zbog televizije!"... On je bio ta velika zvezda", rekao je Peja u jutarnjem programu na Prvoj.

Voditelj je objasnio da mu je žao što nije bio na sahrani, ali je ukočen i prima injekcije u svom domu.

