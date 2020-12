SNEŽANA DAKIĆ UKRASILA KUĆU ZA PRAZNIKE, A NIKOM NISU PROMAKLI DETALJI: Sve se ZLATI i blista, a ona se zahvalila NJEMU! (FOTO)

Snežana Dakić pokazala je na društvenim mrežama kako je ukrasila dom za novogodišnje praznike.

Tom prilikom ona se zahvalila Deda Mrazu za sve blagodeti koje joj je život doneo i poželela da sledeća godina bude mirnija i lepša od ove.

"Dragi Deda Mraze. Želim da ti zahvalim na blagodetima koje mi je život pruzio: na ćerki Lauri, majci koja je živa i zdrava, porodici, na profesionalnim uspesima, na sreći koja me je do sada pratila, na dobrom zdravlju, na samoj sebi, na materijalnom blagostanju i na dobrim idejama koje me vuku dalje, na prijateljima i naklonosti znanih i neznanih. Bila je ovo godina velikih promena, strahova i suočavanja sa sobom", napisala je Snežana na Instagramu, pa dodala:

"Nadam se da nećeš dobiti kovid 19 i da ćes nam doneti puno dobrog zdravlja i srece, novih prilika i pravilnih uvida. P.S. Laura je okitila jelku, ali ne voli da se slika. I znaš šta? Mislim da još uvek veruje u Deda Mraza."

Inače, Snežana Dakić često iznosi svoje mišljenje na temu muško-ženskih odnosa. Tako je i ovog puta bez ustručavanja istakla da žene priželjkuju da muškarcima budu centar sveta, što nije realno.

"Najgore je kad od mangupa i bonvivana, od boema ili alfa biznismena oćekujemo da se "smiri" i da bude kućni čovek i da mu mi budemo centar sveta. Mislim da to nije realno, čast izuzecima", napisala je Snežana nedavno izmeđostalog.

