MAŠAN LEKIĆ I NJEGOVA NOVA DEVOJKA SAZNALI POL BEBE! Voditelj sa Kristinom uživa na Zlatiboru, a uskoro stiže i PRINOVA!

Voditelj Mašan Lekić rešio je da stavi tačku na brak sa suprugom Mirom sa kojom ima ćerku.

On je sada započeo romansu sa novom devojkom Kristinom koja je u drugom stanju. Njih dvoje uživaju u svakom slobodnom trenutku, a vreme uglavom provode na Zlatiboru u njegovoj vikendici.

Mašan i Kristina su saznali da će postati roditelji devojčice.

- Njih dvoje se ne odvajaju jedno od drugog, prosto isijavaju. Pored svega toga Kristina je saznala da nosi devojčicu - kaže dobro upućen izvor.

Inače, kako smo saznali, Mašan je odavno napustio porodični dom, ali je ostao u kontaktu sa suprugom Mirom prvenstveno zbog ćerke Mije.

- Mašan i Mira su se emotivno rastali odavno i to nije bio nimalo lak period za njih. On je napustio porodični dom pre skoro godinu dana, ali je ostao s Mirom u korektnim odnosima, prvenstveno zbog ćerkice, ali i saradnje na emisiji. Još uvek čekaju da potpišu papire za razvod, jer taj proces duže traje zbog suda i dogovora o alimentaciji, ali što se njih dvoje tiče, oni su odavno razvedeni. Veruju da će uskoro i pravno biti okončan njihov brak, te da će mirnim putem zatvoriti to poglavlje - ističe izvor blizak voditelju.

