RADO BIH PRIMIO VAKCINU PROTIV KORONE! Saša Matić progovorio o situaciji sa pandemijom, pa otkrio kakve PLANOVE je imao za 2021!

Pevač Saša Matić ističe da ga optimizam ne napušta i kada je pandemija korona virusa u pitanju.

Naime, on je otkrio da mu veoma žao što sledeće godine neće moći da proslavi 20 karijere kako dolikuje.

foto: Printscreen/Kurir TV

Naime, kako mu je korona odnela neke drage ljude ove godine, poručio je da bi rado primio vakcinu protiv korone.

"Trudim se da razmišljam pozitivno, ali sam još ranjiv zbog gubitaka koje sam doživeo zbog ove situacije. Verujem da bi vakcina sprečila širenje virusa i zato sam rad da je primim, ukoliko to nadležne institucije odobre. Samo da se sve ovo završi. Sledeće godine trebalo bi da proslavim 20 godina karijere i to je ono što bi mi obeležilo 2021. godinu. Nadam se i dalje da će tako na kraju biti, ali sam i ja, kao i moje kolege, u neizvesnosti", rekao je on.

On je dodao i da je planirao da dve decenije karijere obeleži glamurozno. Osim sa važnim saradnicima, pevač priželjkuje veliku turneju.

foto: Printskrin

