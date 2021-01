TO SE MERI SA SMRĆU NEKE BLISKE OSOBE! Tajno se RAZVELA posle 10 godina braka, a sad progovorila o SVEMU

Jelena Broćić, jedna od poznatih pevačica domaće narodne muzike, ceo region oduševila hitom "Bele rade", a onda se povukla sa scene.

Naime, Jelena ne voli medijski da se eksponira kada, kako kaže, nema šta svojoj publici da ponudi i ističe da joj je ova godina bila izuzetno loša.

- Meni je ova godina bila izuzetno loša, teško je počela. Nije to samo zbog korone, svašta mi se izdešavalo, od marta meseca nisam imala nijedan jedni nastup. Ja sam inače posvećena svom sinu, to mi je olakšao ovu situaciju. Ništa se naročito nije promenilo kod mene osim što nisam vikendom radila. Hvala Bogu nismo bili zaraženi i nadam se da će tako ostati. Trudili smo se da poštujemo mere stručnjaka. Sestra moja je bila zaražena, ali hvala Bogu, sve je prošlo kako treba, bez ikakvih posledica - priča pevačica.

- Sada mi nedostaje muzika, narod. Nedostaje mi čak i onaj najgori pijanac koji bude na veselju da me "smara". Ja stvarno nikada nisam imala problema sa gostima, nikad mi niko nije prišao da napravi incident, ali uvek postoji neka osoba koja će da zanoveta - rekla je Jelena, pa otkrila na šta je najponosnija, ali i koji trenutak bi želela da izbriše gumicom da može.

- Najponosniji trenutak je kada sam postala majka i u svakom smislu, to je moj Vasilije. Pre njega sam mislila da je uspeh najvažniji, kada sam dobila Vasilija, sve je drugo palo u vodu, zapostavila sam čak i karijeru. Što se tiče najgorih momenata, to je apsolutno razvod, koji se bukvalno meri sa smrću neke bliske osobe. Zbog toga sam se i povukla malo. Pošto sam ja malo okasnila sa udajom, svi su me pitali kada ću se udati. Ja sam uvek govorila: "Udaću se onog momenta kada budem našla osobu ravnu sebi". Mnogi nisu znali da sam se udala, napravili smo samo porodični ručak, nismo želeli svadbu. Kada smo se razveli, svi su me pitali što im nisam javila, a ja kažem: "Pa nisam vam javila ni kad sam se udala, što bih sada" - otkrila je pevačica i dodala da je sa suprugom u korektnim odnosima.

- Mi smo u dobrim odnosima, što je kod nekih ljudi izazvalo poprečne reakcije. Mi da smo se slagali, mi bismo bili u braku, sada kada smo se razveli, mi smo pre svega ljudi. Ja ne želim da moje dete bilo šta trpi zbog toga što smo se mi razveli. Ne želim da Vasilije bilo kog momenta oseti neki nedostatak. Oni se viđaju, pomaže nam koliko treba, uvek je tu. Napravili smo pravu priču za Vasilijevo najveće dobro - objasnila je Jelena.

foto: Ana Paunković

kurir.rs/informer

BONUS VIDEO

Kurir