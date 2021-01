CECA NAPUSTILA BEOGRADI I OTIŠLA U HLADNIJE KRAJEVE! Pevačica objavila snimak, oko nje SNEG, a ona UŽIVA ZA SVE PARE! (VIDEO)

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović je rešila da napusti Beograd i ode u hladnije krajeve.

Naime, pevačica je na svom Instagram profilu objavila video snimak, ona je uživala u kafiću, a oko nje je bio sneg.

Pevačica je na sebi imala naočare za sunce i nije stavila ni trunku šminke, a nema sumnje da uživa za sve pare.

foto: Printscreen

Svetlana Ceca Ražnatović je bila gost kod Sanje Marinković. U emisiji je istakla ko je njen jedini muškarac u životu.

"Jedini muškarac koji zaokupira moju pažnju je moj unuk. Za njega nema šta ne bih uradila. On je mene podmladio i uživam. Ja sam bila posvećena svojoj deci i sve podredila njima. Mojoj deci sam bila posećena, nema tu razlike. On ima 7 meseci. Ja sam mu drugarica, nisam baka. Liči na svoje roditelje, samo neka je on živ i zdrav.", rekla je Ceca pa otkrila koje dešavanje jo je obeležilo predhodnu godinu:

"Rođenje unuka nema konkurenciju, jedino dešavanje koje mi je obeležilo predhodnu godinu. Nisam plakala kad se rodio, radovala sam se. Jedva sam čekala da ga vidim.", rekla je ona u emisiji "Magazin In".

foto: Kurir Televizija

