SVADBA, BEBA I NOVA LJUBAV! Evo šta su zvezde spremile srpskim divama za 2021!

Život poznatih oduvek je bio interesantan njihovim fanovima. Nekada im njihovi idoli daju ponešto na tacni, ali većinu stvari čuvaju za sebe. Ali zato je tu astrolog, koji donekle može da kaže šta ih očekuje, a to je uradila Ružica Kantar, koja je za Kurir ispričala šta zvezde predviđaju Ceci Ražnatović, Dragani Mirković i Lepoj Breni za 2021. godinu.

Ceca Ražnatović

U septembru veza

Za Cecu je ovo godina tranzicije, razrešenja svih karmičkih dugova, porodičnih i ljubavnih. Treba da se okrene sebi i da do kraja 2021. postane samo svoja, bez ikakve odgovornosti prema bližnjima. U februaru će osetiti da iz tih stega mora otići, buđenje je na njenom pragu. Nova pesma donosi uspeh u poslu, a u periodu od septembra pa do kraja godine sudbina uvodi muškarca u njen život. Sve arapske zemlje i zemlje drugih religija biće joj interesantne, obilaziće ih i upoznavati.

Dragana Mirković

Partnerski odnosi na ispitu

Draganini partnerski odnosi su na ispitu. Koliko god se trudila da bude najbolja supruga, imaće osećaj da je sama. Partner neće imati dovoljno vremena za nju. Kod njega će biti prisutan stres zbog posla. Ona mora da se posveti svom duhovnom stanju, a i da povede računa o zdravlju. Želja za mirom i harmonijom remeti njen san. Putovanja u daleke zemlje zbog poslovne ponude su tu. Imaće svoj patent ili proizvod. Kupovina još neke nekretnine, ali u našoj zemlji, nešto je što će je učiniti srećnom.

Lepa Brena

Stiže unuka

Kod Brene će biti izuzetno pojačane emocije prema porodici, ali i tu će doći do razilaženja, i to u vezi s nekom podelom imovine. Imaće težak odnos sa starijim detetom - koliko god se ona trudila, stavovi i razmišljanja se u potpunosti razlikuju. Biće još jedna svadba u njenom domu, a i dolazak devojčice na svet. Njena želja biće da živi u zemlji koja je u blizini. Novi posao, nova ideja i veliko iznenađenje za nas. Što se emocija tiče, trebalo bi da povuče ručnu da ne bi one uticale na njeno zdravlje. Sledi joj razočarenje u bliske prijatelje, a otkriće i neke tajne.

