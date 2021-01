HURRICANE DEVOJKE PILE RAKIJU I JELE ĆEVAPE SA DŽONIJEM DEPOM! Pevale mu, razmenile brojeve telefona sa njim: Sve mu se SVIDELO!

Atraktivne lepotice iz popularne grupe "Hurricane" gostovale su u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji gde su govorile o svom životnu, ali i profesionalnom iskustvu.

Sanja Vučić, Ksenija Knežević i Ivana Nikolić za kratko vreme stekle su veliku popularnost, a jedno od iskustva koje će im sigurno ostati u sećanju jeste susret sa jednom od najvećih holivudskih zvezdi - Džonijem Depom.

foto: Kurir

- Pili smo rakiju, jeli ćevape sa kajmakom, mi smo mu pevale i bogami mu se svidelo - pričaju lepe devojke.

One ne kriju da su uživale u društvu zvezde, a jedna stvar ih je posebno iznenadila.

-Prčao je sa nama kao da smo ortaci, potpuno normalno, miran je i tih. Vidi se da je načitan i intelektualan tip - rekla je Sanja, a jedno pitanje ih je posebno iznenadilo.

- Pitao me je da li sam bila u supermarketu danas i kad sam rekla da jesam, onako iskreno mi je odgovorio "Blago tebi" - priča Ksenija i dodaje da on verovatno dugo nije živeo normalnim životom van svoje popularnosti. Lepe "Uraganke" razmenile su i brojeve sa producentskim timom Džonija Depa, a same ne kriju da bi volele da grade i karijeru u inostranstvu.

foto: Kurir

OVDE MOŽETE DA PRATITE UŽIVO KURIR TV

(Kurir.rs)

Kurir