MAJKA ME JE ODMALENA VODILA KOD PSIHIJATRA! Marijana Mićić otvoreno o svojim problemima: Anksizonost mi je remetila SVAKODNEVNICU!

Glumica i voditeljka Marijana Mićić retko govori o privatnom životu, a nedavno je otkrila da redovno posećuje psihoterapeute zbog strahova koje ime.

Ona se sada dotakla te teme, te je istakla koliko joj je to zapravo pomoglo.

foto: Pritnscreen

"Ja sam susret sa pshilozima, psihoterapeutima i psihijatrima imala još odavno, možda prvi put pred kraj osnovne ili početkom srednje škole. Majka me je vodila, ja sam imala želju da sa nekim razgovaram i to je kod nas bilo normalno. Išla sam, pa nisam išla, i nikad nisam odlučila da mi to bude terapija koja će duže da traje. Ali onda u jednom trenutku pre jedno šest, sedam godina, kada je ta aneksioznost počela da mi remeti svakodnevni život, tada sam odlučila da idem na terapiju i da pokušam da to izlečim. Kao svaku drugu bolest, mislim da tako i glavu možemo da izlečimo. Išla sam i stvarno mi je mnogo pomogla psihoterapija, meni je to najviše prijalo", navela je glumica u emisiji "Premijera".

