NAJEŽILA SAM SE! GOVORIO JE UČENICIMA DA IMAJU KRIVE NOGE I ZUBE: Marijana ne može da dođe sebi zbog UŽASNIH RADNJI Mike Aleksića

Marijana Mićić progovorila je u profesoru glume Miroslavu Miki Aleksiću, koji je uhapšen nakon što ga je glumica Milena Radulović sa još četiri devojke prijavila za silovanje i s*ksualno uznemiravanje.

Naime, mlade glumice optužile su Miku za seksualno uznemiravanje i nedozvoljene polne radnje u prostorijama njegove škole dok su bile učenice. Marijana je pohađala ovu školu i kako kaže u šoku je, jer je svima preporučivala upravo časove kod Mike.

"Jeste, čim sam pročitala tu vest ja sam to odmah napisala, to je izašlo iz mene jer sam se stvarno naježila kada sam u trenutku pomislila koliko mojih prijatelja, poznanika, čak i nepoznatih ljudi koji pitaju za savet gde da upišu svoje dete ja sam uvek govorila Mika i Neša Nenadović. Uvek sam govorila ko je kakav. Ne mogu da pomislim da sam nekog tamo poslala i da je mogao da doživi nešto slično. Razočarana sam i tužna jer je sve što je napravio palo u vodu, sve je srušeno. Ne postoji razlog da devojkama neko ne veruje, verujem od A do Š, sve što si mislio o tom čoveku i što vas je učio godinama, sve je poništeno i ostaje samo gorak ukus", rekla je Marijana, a potom istakla da njegove metode rada nisu bile tajna i da su svi znali pre nego što upišu decu koliko je strog Mika:

"Njegove metode nisu tajna, ja sam svima govorila: "Mika će ti reći da si glupa, da si debela" i roditelji su slali decu tamo. Ja sam sama išla, mene niko nije mogao da povredi time što će da mi kaže da sam glupa ili debela, takvo sam bila dete, takva sam i ostala. Znajući njegove metode rada svi smo se hvalili da smo od 500 dece izabrani i da smo prošli njegovu audiciju. Ja sam iz one generacije gde su nas još u osnovnoj školi tako tretirali, nekada su nas uvredili, nekad si morao da ispružiš ruku da te kazni tako što će da te udari po ruci."

Marijana je istakla da su Milena i Iva heroji ovog doba i da se nada da će postići veliki uspeh.

"Nadam se da će one postati najpopularnija lica u ovoj zemlji i da će raditi više nego bilo ko, to su devojke koje treba da budu na naslovnim stranama, da rade, jer su to devojke koje su mlade i hrabre, koje su učinile nešto jako važno. Takve osobe treba da rade što više. One su heroji današnjice", rekla je ona.

Glumica je otkrila da nepristojnih ponuda ima svuda, ali da ona nikada takve ponude nije dobijala.

"Ima toga, ne samo u našoj profesiji, ali ja moram da kažem da ja nikad nisam imala takvo iskustvo. Verovatno je to zato što sam ja takva. Ne znam da li nasilnik proceni gde može ili ne, ne samo nasilnik nego svako, ja nisam baš nekako mirna, takva sam se rodila, možeš da mi kažeš da sam debela, a ja da umrem od smeha, ne zanima me. Pola dece je plakalo, pola nije, bilo je još devojčica i dečaka koji su reagovali kao ja. Ali sećam se da je bilo devojčica koje je umeo da rasplače, govorio je: "Imaš krive noge, debela si, glupa si, imaš krive zube". Na neku decu to ostavi traumu", ispričala je Marijana Mićić u "Novom Jutru".

