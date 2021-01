DOBIO SAM VISOK PRITISAK, PIJEM LEKOVE! Sloba Vasić zbog VIŠKA KILOGRAMA naišao na zdravstvene probleme, progovorio o svom STANJU!

Pevač Slobidan Sloba Vasić ističe da nije mogao da odoli hrani za vreme praznika, pogotovo što mu je u toploj porodičnoj atmosferi trpeza imala posbenu čar.

- Nisam uspeo da odolim jelima, jer se nisam ni preterano trudio. Nikako ne mogu da ostavim po strani sva ta jela koja se naprave sa strašću. Obožavam prazničnu idilu i sve mi bude mnogo slađe kada je hrana u pitanju. Topli dom i bogata trpeza, ko bi tome još mogao da odoli? – kaže Sloba koji tvrdi da se ugojio za vreme prethodne godine.

- Ugojio sam se tokom prethodne godine, jer je bilo dosta izolacije i karantina, slabo kretanje i kilogrami su se sami nagomilali. Video sam da su i brojne kolege kuburile sa viškom, tako da nisam usamljen. Potrudiću se da to sve nadoknadim. Nisam odlazio u teretanu, pa je samim tim i to doprinelo da imam višak kilograma. Sve ću to nadoknaditi, moram se potruditi da što pre krenem sa iscrpnim vežbama, kako bih ponovo dostigao idealnu kilažu – izjavljuje pevač koji je usled turbulentnog života i posla uspeo da dobije visok pritisak.

- Mana ovog posla je što živite nezdravo. Dobio sam visok pritisak, ali ga trenutno regulišem lekovima. Cilj mi je da se oslobodim medikamenata i uravotežim svoj život. Loš život utiče na moj organizam i stanje. Svi misle da je pevačima lako, ali nije. Pre svega tu je noćni život, kod kojeg ne postoji spavanje. Posle određenog perioda vas hvata nesanica, velika neispavanost, umor. Zadimljene prostorije, loša hrana i to je jedan od dovoljnih razloga da vam život krene nizbrdo kada je u pitanju zdravlje. Trudio sam se da u ovom periodu, dok nisam radio, što više vreme provodim u zdravim sredinama. Izbegavao sam zadimljene prostorije i trudio sa da što više udišem zdrav kiseonik – govori Vasić i napominje da je bitno sačuvati imunitet usred korona virusa.

- Bitno je da zdravim navikama sačuvamo zdravlje i stavimo ga na prvo mesto. Pre svega, ojačavanje imuniteta kao borba protiv korona virusa. Moramo biti svesniji da smo sami sebi na prvom mestu – zaključuje Sloba Vasić za „Zdrav život“.

