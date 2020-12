SLOBA VASIĆ ZAPROSIO DEVOJKU NA LUKSUZNOJ JAHTI U ISTANBULU: Poklanjam ti prsten ljubavi, poštovanja i večnosti! ROMANTIKA! VIDEO

Sloba Vasić zaprosio je svoju trudnu devojku Lelu Karagić i to u Istanbulu.

On je to učinio na jedan veoma romantičan i originalan način, koji je Lelu ostavio bez reči. Naime, sve se desilo na jednoj luksuznoj hajti, a kada je Lela rekla: "Da", aktivirale su se prskalice, posle čega su se zagrili i poljubili.

"Rekla je DA! Ovo nije samo čin formalnosti za mene! Ovo nije dan kada sam te samo pitao da se udaš za mene. Ovo je kruna mog života pre svega, ispunjenje mog sna i svakako kruna na našu ljubav! Koja je svakog dana sve veća! Za svu sreću koju si mi pružila, za svaki radostan trenutak, za svaki predivan dan, za svaku ostvarenu želju, za našu bebicu koja će još malo da nam se osmehne! Za svo bogatstvo ovog sveta, za tebe! Hvala ti na svakom ovom osećaju! Bilo je i teških dana. Bilo je dana kada ni sam sebe ne mogu da shvatim! Kada me ne bi podneo niko! Sve to si znala da istrpiš i da me prihvatiš ovakvog kakav jesam! Bez skrivenih mana i bez foliranja od prvog dana, pa do danas! Poklanjam ti prsten ljubavi, poštovanja i večnosti! Presrećan sam što te imam. Što si moja i što si sve!", napisao je Sloba i dodao:

"Sada kada si rekla “DA”, želim nam najlepši život, zdravu našu ćerkicu i još dece, želim ti poštovanja koje jedno drugom moramo da pružamo! Puno vere i požrtvovanosti u zajednici, koje život kroji! Ali isto tako želim da živimo baš onako kako TI I JA želimo i da nam nikad niko i ništa ne postanu prepreka! Ja ću dati sve od sebe da te nikada ne izneverim!", napisao je Vasić.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir