DUŽAN KO GRČKA! VLADI GEORGIEVU BLOKIRALI RAČUNE: Mora da izmiri 1.500.000 dinara, zatvoren je 139 dana!

Vlado Georgiev ponovo se našao u problemu zbog neisplaćenih obaveza prema poveriocima, koje iznose 1.508.522 dinara, zbog čega su računi njegove firme "VG art studio" blokirani već 139 dana, otkriva Kurir.

Dokaz foto: Damir Dervišagić

Prema našim saznanjima, firma poznatog kantautora veći deo ovog novca duguje drugim privrednim društvima s kojima sarađuje, a kako oni nisu mogli da naplate pare od Georgieva, morali su da pokrenu spor protiv njega.

To je rezultiralo time da računi "VG art studio" kod poslovnih banaka budu blokirani 17. septembra prošle godine. Ovakvo stanje sa pevačevom firmom traje već godinama. Na sajtu Narodne banke piše da je "VG art studio" od 2016. čak 14 puta bio u blokadi, a najviše tokom 2017. godine - šest puta, odnosno 140 dana. Tada je Georgiev dugovao poveriocima 186.442 dinara, o čemu je Kurir pisao.

foto: Dragan Kadić

Kantautor je svoju firmu registrovao 2002. za proizvodnju kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa. Uspon je doživela 2010, kada je Vlado počeo da sarađuje sa državom, to jest da se bavi osvetljenjem novosagrađenih mostova.

Jedan od projekata koje je Georgiev tada radio bila je rasveta na mostu kod Beške, od čega je zaradio 10,5 miliona dinara, i to je i navedeno u poslovnim knjigama. Zanimljivo je da je on na Tviteru demantovao da je na tenderu dobio pomenuti posao osvetljenja saobraćajnice, ali ga je demantovao bivši ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić.

foto: Zorana Jevtić

- Ne znam s kim je Vlado razgovarao u Beogradu, ali mislim da će i tu raditi na nekom mostu. U svakom slučaju, podržavam njegov rad, njegova tehnologija je dobra i on to odlično radi i zato ga i volim - rekao je on 2012. godine.

Pad Sličan poslovni uspeh Vlado je imao sve do kraja 2013. Nakon toga zarađuje sve manje novca, pa je tako 2016. "VG art studio" završio s prihodom od samo 445.000 dinara. Naredne, 2017, zabeležen je minus u poslovanju od 219.000 dinara, da bi na kraju 2018. pad bio još drastičniji i iznosio 7.119.000 dinara. Tek pretprošle godine uspeo je da se oporavi, pa je tada zaradio 1.225.000 dinara. Vlado juče nije odgovarao na naše pozive, pa nismo uspeli da dobijemo njegov komentar na ovu temu.

Ekipa Kurira

Kurir