BILJANA SEČIVANOVIĆ PORED PEVANJA BAVILA SE DRUGIM POSLOM: Dodatno sam zarađivala da pružim DETETU sve što treba!

Pevačica Biljana Sečivanović ispričala je koliko joj je bilo teško pre popularnog takmičenja "Zvezde Granda" i da je, pored pevanja, morala da se bavi i još jednim poslom.

Pevačica se pre popularnosti bavila radom u kozmetičkom salonu.

"Radila sam nokte u salonu lepote. To je bilo dobro za mene jer sam dodatno zarađivala i mogla sam da priuštim svom detetu sve što treba. Moj primarni posao je, naravno, bila muzika, dugo sam radila sa jednim bendom. Srećom, moj pokojni otac me je nagovarao da učestvujem u "Zvezdama Granda" i evo me sada ovde gde sam", rekla je Biljana u emisiji "Grand magazin".

Podsetimo, pevačica i njen izabranik Aleksandar verili su se pre dve godine u Dubaiju, nakon čega su otpočeli zajednički život u velelepnoj kući u Vinči. Pevačica i njen novopečeni suprug žive sa decom iz svojih prethodnih emotivnih veza - njenim sinom Metejom i njegovom ćerkom Nikolinom, a 2020. godine su se venčali.

