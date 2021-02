PEVAČICA U 5. DECENIJI ČEKA PRVO DETE, A SAD OBJAVILA SLIKU S ULTRAZVUKA Maja Šuput broji sitno do POROĐAJA, porukom sve raznežila

Hrvatska pevačica Maja Šuput Tatarinov (41) uskoro će postati majka prvi put, te na svom Instagramu neretko deli fotografije na kojima ističe trudnički stomak.

Sada je podelila i fotografiju bebe sa ultrazvuka, te je raznežila svoje pratioce na društvenim mrežama, a uz to je napisala sledeće:

- Baš sedim nešto i razmišljam. Pametno mamino.

Inače, ona je nedavno rekla kako će sinu dati strano ime, ali ga još nisu smislili.

- To čak nije tajna. Jednostavno me domaće ne interesuje. Uz Šuput ne ide ništa, ali uz Tatarinov ide sve tako da ćemo uz njegovo razvaliti neko moćno ime. A ne kad dođemo negde i moj muž onako kaže Nenad. Pa zašto? Tako lep čovjek s takvim imenom. Smatram da s imenom obeležiš to detetovo neko razdoblje, tinejdžersko, školsko kad te klinci maltretiraju i više to nije kao nekada. Sad klinci više nisu normalni, tuku se. Zamisli da dam detetu neko ime da ga uvalim u probleme pa da mi ceo život govori: 'Jesi li morala?' - rekla je ona nedavno.

