PEVAČICA U 5. DECENIJI BROJI SITNO DO POROĐAJA, ALI JOŠ NEMA IME ZA SINA: Mi smo u godinama, prijatelji nam šalju predloge!

Pevačica Maja Šuput i njen suprug još uvek nisu odabrali ime za svog sina koji bi trebao da dođe na svet na svet 22. marta.

“Mi smo ljudi u godinama, mi znamo već sad puno ljudi. I onda svaki put kad se setimo nekog imena, muž kaže: ‘A znam da se tako zove neki pas ili znam jednog, nije lepo mirisao u školi'”, našalila se Maja i dodala:

“Imamo grupu sa prijateljima i oni svaki dan šalju svoje predloge za imena”.

"On ti ima termin kad ja dođem kući uveče, smirim se, a on krene da boksuje. Pa sam mislila, super, imam noćno dete. Ali onda mi je lekar saopštio da je to zato što se ja tad smirim", ispričala je još Maja.

Ona se prisetila i perioda kada je polomila nogu i kada je morala da nosi gips 56 dana.

"To se nikad nije dogodilo pre, da smo imali svadbe i petkom, i subotom, i nedjeljom, tri nedelje zaredom. I onda sam morala da sedim, ali ljudi se napiju pa mi počnu gurati novac u gips. Onda je taj dečko koji me čuva, 15 godina već radi sa mnom, stajao kraj mene da ljude odvrati od toga. Ono, dajte mi novac, ali ne u gips. Zvali smo ga čuvar noge", ispričala je ona u jednoj emisiji.

