PROBUDIM SE UJUTRU I ČEKAM POTRES! Maja Šuput broji sitno do POROĐAJA u 5. deceniji, a sada progovorila o ZEMLJOTRESU

Pevačica Maja Šuput Tatarinov (41) uživa u trudnoći, a sada je otkrila kako se oseća u drugom stanju.

- Ne znam koji je pravi izraz. I dalje nisam pala u energiji, i dalje mi se ne spava. I dalje se probudim u pet ujutro i čekam potres. Klasika. Samo što za razliku od drugih ne smem da popijem ništa za smirenje - rekla je pevačica i dodala da je zadovoljna svojim izgledom u trudnoći.

- Otišlo je sve u stomak, a ruke i noge iste. Neka bude ovako kako je. Samo da sam ja poletna, pokretna i ne moram mirovati. I da ništa ne trese. Jer imam osećaj da će mi se dete roditi i umesto mama i tata reći potres i korona - našalila se. Rekla je i kako joj je ipak bilo potrebno neko vreme da shvati da će roditi dečaka.

- Tri dana mi je trebalo da procesuiram u glavi da ću morati kupiti bagere, pištolje, kamione jer me toliko ljudi oko mene uveravalo da će to biti mini Maja. Znaš kad ti svi pumpaju glavu, a Nenad je stalno govorio: 'Tatina kći, da bar bude curica.' Neverovatno je kako ti ta informacija sedne, totalno zaboraviš za svet devojčica, pogotovo kad kreneš uređivati i kupovati odeću. Spremni smo za barabu - kaže ona.

Do porođaja su joj ostala dva mjeseca, pa Maja i Nenad i te kako razmišljaju o imenu za dečaka. Pevačica kaže da će se u svakom slučaju odlučiti za strano ime.

- Strana imena. To čak nije tajna. Jednostavno me domaće ne interesuje. Uz Šuput ne ide ništa, ali uz Tatarinov ide sve tako da ćemo uz njegovo razvaliti neko moćno ime. A ne kad dođemo negde i moj muž onako kaže Nenad. Pa zašto? Tako lep čovek s takvim imenom. Smatram da s imenom obeležiš to detetovo neko razdoblje, tinejdžersko, školsko kad te klinci maltretiraju i više to nije kao nekada. Sad klinci više nisu normalni, tuku se. Zamisli da dam detetu neko ime da ga uvalim u probleme pa da mi ceo život govori: 'Jesi li morala?' - zaključila je Maja.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B/InMagazin

Kurir